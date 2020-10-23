Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Московский ОМОН Росгвардии отметил 33 года со дня образования
Фото: Пресс-служба Росгвардии

Московский ОМОН Росгвардии отметил 33 года со дня образования

Юлия Ямпольская

Город

В столице прошло торжественное мероприятие, посвященное 33-летию со дня образования отряда мобильного особого назначения (ОМОН) Главного управления Росгвардии по Москве. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили в пресс-службе Росгвардии по столице.

Генерал-майор полиции Всеволод Овсянников отметил, что сотрудники ОМОН надежно стоят на страже безопасности жителей Москвы, а ветераны подразделения передают свои знания и опыт молодому поколению. По его словам, в подразделении проходят службу настоящие профессионалы и патриоты России.

Овсянников пожелал всем сотрудникам успехов в выполнении задач, а ветеранам ОМОН — здоровья и долгих лет жизни.

На мероприятии командование и личный состав, а также ветераны и гости возложили цветы к бюсту первого командира ОМОН генерал-майора милиции Дмитрия Иванова и Пантеону памяти сотрудников, которые погибли при исполнении служебного долга.

Отмечается, что 23 октября 1987 года на базе 2-го полка патрульно-постовой службы милиции был создан отряд милиции специального назначения ГУВД города Москвы, который 3 октября 1988 переименовали в ОМОН.

Читайте также: Росгвардейцы задержали в Москве подозреваемого в распространении наркотиков

омонРосгвардияМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Повезло тому, кого полюбили

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

В Белоруссии стало скучно

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Кому легче спастись — мужчине или женщине

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Не виноватая я!» и прочая ефремовщина

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Сможет ли Америка купить Армению

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

К чему нас обязывает новая форма вежливости

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Пицца, суши и шашлык: не все блюда закажешь на дом

Все мнения
О проекте