Московский ОМОН Росгвардии отметил 33 года со дня образования

Фото: Пресс-служба Росгвардии

В столице прошло торжественное мероприятие, посвященное 33-летию со дня образования отряда мобильного особого назначения (ОМОН) Главного управления Росгвардии по Москве. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили в пресс-службе Росгвардии по столице.

Генерал-майор полиции Всеволод Овсянников отметил, что сотрудники ОМОН надежно стоят на страже безопасности жителей Москвы, а ветераны подразделения передают свои знания и опыт молодому поколению. По его словам, в подразделении проходят службу настоящие профессионалы и патриоты России.

Овсянников пожелал всем сотрудникам успехов в выполнении задач, а ветеранам ОМОН — здоровья и долгих лет жизни.

На мероприятии командование и личный состав, а также ветераны и гости возложили цветы к бюсту первого командира ОМОН генерал-майора милиции Дмитрия Иванова и Пантеону памяти сотрудников, которые погибли при исполнении служебного долга.

Отмечается, что 23 октября 1987 года на базе 2-го полка патрульно-постовой службы милиции был создан отряд милиции специального назначения ГУВД города Москвы, который 3 октября 1988 переименовали в ОМОН.

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