«Это абсолютный парадокс»: шоумен объяснил светский феномен Ксении Собчак

Фото: youtube.com / Надежда Стрелец

Актер и шоумен Андрей Фомин, который занимается организацией светских мероприятий Москвы, объяснил светский феномен Ксении Собчак. Он считает, что журналистка и светская львица Собчак органична в любой период.

— Самое парадоксальное, что она баллотировалась на президента России, а потом через короткое время на катафалке ездила по Москве с Богомоловым и венчалась в храме, где венчался Пушкин. Это абсолютный парадокс, это невозможно совместить в голове: блондинку в шоколаде, кандидата в президенты России и человека, который на реальном катафалке ездит по Москве, — отметил Фомин.

Промоутер назвал Собчак исключением из правил, и отметил, что она никогда не станет человеком, который уже не актуален на светских вечеринках, потому что она «серфит по трендам».

— У нее фантастическая история жизни, в ней энергия, желание, комбинация. Она может написать книгу как из жизни сделать жизнь с фейерверком, — считает собеседник.

Видео опубликовано на YouTube.

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