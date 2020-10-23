Оперштаб объяснил, какая категория граждан чаще всего заражает COVID своих родных

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Дети в 1,5 раза чаще передают коронавирусную инфекцию совместно проживающим родственникам, чем взрослые. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в пятницу, 23 октября.

Отмечается, что на основе данных эпидемиологических расследований за период с 1 июня по 21 октября 17 процентов зараженных COVID-19 детей впоследствии заразили своих близких, с которыми они проживали. При этом это происходило независимо от тяжести течения болезни у ребенка.

В свою очередь среди заболевшего взрослого населения инфекцию передали только 11 процентов. Как пояснили в оперштабе, масштабное исследование было проведено на основе более 280 тысяч случаев.

В Telegram-канале оперативного штаба напомнили россиянам, что дети чаще всего переносят болезнь в легкой форме или бессимптомно. Однако они представляют угрозу для взрослых, особенно для людей старшего возраста. В связи с этим граждан призвали соблюдать меры безопасности и по возможности сократить контакты с пожилыми родственниками.

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