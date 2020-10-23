Оперштаб рассказал, как проходит дистанционное обучение в разных странах

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Московские школьники 6-11 классов в начале недели вернулись к занятиям в дистанционном формате. Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации коронавирусной инфекцией в своем Telegram-канале рассказал о том, как проходит обучение у их сверстников в других странах.

В канадской провинции Онтарио в этом учебном году посещение школ не является обязательным. Большинство учеников предпочли сидеть дома и заниматься синхронно с теми, кто учится в классе. Организовать эффективные уроки одновременно для учащихся в классе и дома оказалось технически невозможно. Многие школьники, которые не привыкли к подобному формату, бросают занятия.

В Индии школы открыты не во всех городах. Например, в Дели ученикам рекомендовали онлайн-занятия. Однако у многих семей нет гаджетов. В качестве альтернативы индийским школьникам предложили обучение с помощью радио и телевизора.

В Нью-Йорке в начале октября закрыли 300 школ. Уроки проходят в онлайн-формате. Ученики выполняют задания, делают различные проекты или смотрят видеоуроки. В Чехии школы перешли на дистанционное обучение с конца сентября. Многие преподаватели жалуются на то, что им не удобно работать в таком формате. Кроме того, некоторые школы еще не получили оборудование для онлайн-занятий.

В настоящее время в Израиле закрыты все школы. Дети учатся дистанционно. По данным недавнего интернет-опроса, 75 процентов респондентов считают, что подготовка к новому учебному году в стране была недостаточной.

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