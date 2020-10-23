Британские медики выяснили, что COVID-19 ухудшает память и уровень IQ

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Британские медики проследили за изменениями интеллектуальных показателей у 84 тысяч добровольцев, зафиксировав серьезные нарушения в работе памяти и в уровне IQ у переболевших COVID-19. Данные проведенного исследования были опубликованы в статье в электронной библиотеке medRxiv.

— Наше исследование в очередной раз продемонстрировало, что у коронавирусной инфекции есть долгосрочные последствия. Британцы, переболевшие COVID-19, значительно хуже справлялись с когнитивными тестами в сравнении с их сверстниками, причем уровень этих различий был напрямую связан с тяжестью перенесенной болезни, — рассказали ученые.

Данное исследование, проведенное группой британских нейрофизиологов и медиков показало, что британцы, перенесшие тяжелые формы коронавирусной инфекции, уступали примерно 65 процентам остальных жителей страны по этим показателям. По словам ученых, подобное снижение равносильно тому, как если бы эти больные постарели примерно на 10 лет. Особенно сильно это отразилось на тестах, связанных с решением задач на понимание смысла слов и текста, а также на пространственную память и способность запоминать разные числа.

Ранее исследователям удалось раскрыть возможную причину данных симптомов, обнаружив, что вирус использует обонятельные рецепторы в слизистой оболочке носа в качестве «ворот», с помощью которых болезнь проникает в мозг человека и распространяется по нервной системе.

Проникновение коронавируса SARS-CoV-2 в организм человека несет с собой огромный ряд симптомов. Среди них выделяется потеря обоняния и вкуса при употреблении пищи. Первые наблюдения ученых из Европы показали, что подобные проблемы появились практически у всех больных.

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