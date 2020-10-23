Мурашко назвал число больничных коек в России для пациентов с COVID

Фото: Пресс-служба Минздрава России

Около 200 тысяч больничных коек развернуто в России для пациентов с подтвержденным анализом на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время выступления по видеосвязи на Евразийском экономическом форуме в пятницу, 23 октября.

По его словам, коечный фонд инфекционной службы был увеличен в четыре раза — с 52 тысяч коек, работавших до пандемии. Кроме того, глава Минздрава рассказал о тестировании на COVID-19 в России.

— Мы имеем один из самых высоких уровней тестирования среди стран, — уточнил Мурашко.

Он добавил, что в обращение вышли 200 тест-систем для диагностики коронавируса и антител, в том числе свыше 80 — отечественного производства, передает ТАСС.

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