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Мурашко предупредил о новых вызовах на фоне распространения инфекций
Фото: Пресс-служба Госдумы

Мурашко предупредил о новых вызовах на фоне распространения инфекций

Евгения Звощик

Общество

Распространение различных инфекций говорит о том, что с новыми вызовами люди могут столкнуться уже в среднесрочной перспективе. Такое мнение выразил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в пятницу, 23 октября, во время выступления по видеосвязи на Евразийском экономическом форуме.

Он уточнил, что речь идет о ранее не встречавшихся инфекциях, вызванных новыми патогенами. Кроме того, возможен рост числа случаев известных инфекционных болезней, и в том числе не характерных в связи с изменением климата.

Также министр отметил, что важно помнить о возрастании угрозы биотерроризма. Мурашко добавил, что ключевой урок пандемии заключается в том, что невозможно подготовиться к тому, что ранее никогда не происходило. Тем не менее, по его словам, нужно иметь гибкую и управляемую систему реагирования на весь спектр угроз, передает ТАСС.

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