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Рекордное число случаев COVID-19 выявили в Дании за сутки
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Рекордное число случаев COVID-19 выявили в Дании за сутки

Евгения Звощик

В мире

Рекордные 859 случаев нового типа коронавирусной инфекции выявили в Дании за сутки. Всего в общей сложности медики зафиксировали 38 622 случая заболеваний. Об этом сообщили в управлении здравоохранения страны в пятницу, 23 октября.

Отмечается, что из-за COVID-19 скончались 697 человек. В свою очередь 31 295 пациентов выздоровели. Кроме того, уточняется, что на данный момент в больницах находятся 125 пациентов с коронавирусом, передает РИА Новости.

Ранее глава датского минздрава Магнус Хойнике сообщил, что в скором времени в стране могут ввести новые ограничения. В частности, власти планируют снизить количество человек, которым разрешено собираться вместе. Помимо этого, изучается вопрос более широкого использования медицинских масок.

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