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Захарова объяснила, чем вызваны антироссийские фобии Швеции
Фото: mid.ru / МИД РФ

Захарова объяснила, чем вызваны антироссийские фобии Швеции

Евгения Звощик

Внешняя политика

Антироссийские фобии Швеции являются результатом давления на Стокгольм извне, в том числе, со стороны НАТО. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в пятницу, 23 октября, в связи с презентацией проекта Оборонной стратегии Швеции.

Она отметила, что в Москве считают, что Североатлантический альянс несет ответственность за нагнетание напряженности и эскалацию военной деятельности в регионе Северной Европы. Захарова пояснила, что до недавнего времени этот регион был одним из самых стабильных в мире.

Кроме того, дипломат обратила внимание на то, что определение стратегии в области национальной безопасности является суверенным правом Стокгольма.

— Вместе с тем столь резкое повышение военных расходов, сравнимое, как отметили шведские обозреватели, со временами холодной войны, не может не настораживать, — заявила Захарова, пояснив, что в проекте стратегии допускается сценарий вооруженного нападения на Швецию, а Россия упоминается в нем более ста раз.

Она добавила, что Россия готова к открытому и диалогу по проблематике укрепления безопасности и стабильности со всеми североевропейскими партнерами, передает ТАСС.

Ранее министр обороны Швеции Петер Хультквист сообщил, что в период с 2021 по 2025 годы ассигнования страны на оборону увеличатся на 40 процентов.

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ШвецияМария ЗахароваНАТО
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