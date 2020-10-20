В МИД связали обвинения в кибератаках с предвыборной кампанией в США

Фото: facebook.com / МИД России

Москва категорически отвергает заявления Вашингтона о том, что российские спецслужбы якобы причастны к организации ряда кибератак. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой во вторник, 20 октября.

В российском МИД отметили, что администрация США снова «отметилась антироссийским выпадом». Речь идет об обвинении российских правительственных структур в злонамеренной деятельности в области информационно-коммуникационных технологий.

— Сначала замминистра юстиции США Джон Демерс, а вслед за ним госсекретарь Майкл Помпео объявили о выдвижении уголовных обвинений в отношении шести российских граждан, являющихся якобы сотрудниками российских спецслужб, — уточняется в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

При этом в МИД заметили, что никаких доказательств «в содеянном» не представлено, а также подчеркнули, что российские государственные структуры не имеют никакого отношения к вредоносной деятельности в интернете, «как это пытаются представить в Вашингтоне».

— Очевидно, что за этим стоят соображения конъюнктурного политического характера, стремление русофобских сил в США «поддерживать на плаву» тему «российской угрозы» в самый разгар предвыборной президентской кампании, — сообщается на сайте МИД.

Добавляется, что позиция российского стороны к выстраиванию взаимодействия в киберделах неоднократно озвучивалась, в том числе на высшем уровне.

Ранее Министерство юстиции США обвинило шестерых граждан РФ в причастности к хакерским атакам и распространении вредоносных программ с целью нападения на инфраструктуру других стран и выборы. В США заявили, что обвиняемые россияне являются действующими и бывшими сотрудниками ГРУ.

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