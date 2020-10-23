Эколог умерла после укуса осы в Москве
Причиной смерти представителя московского регионального отделения «Партии зеленых» Александры Аставиной стал укус осы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщила заместитель председателя российской экологической партии «Зеленые» Диана Федорова.
— После укуса осы у Александры произошел анафилактический шок, в результате чего она скончалась, — рассказала Федорова.
По ее словам, коллеги и близкие эколога скорбят и глубоко сожалеют из-за смерти Аставиной.
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