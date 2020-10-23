Эколог умерла после укуса осы в Москве

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Причиной смерти представителя московского регионального отделения «Партии зеленых» Александры Аставиной стал укус осы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщила заместитель председателя российской экологической партии «Зеленые» Диана Федорова.

— После укуса осы у Александры произошел анафилактический шок, в результате чего она скончалась, — рассказала Федорова.

По ее словам, коллеги и близкие эколога скорбят и глубоко сожалеют из-за смерти Аставиной.

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