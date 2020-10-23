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В ВОЗ предупредили о следующих трудных месяцах пандемии
Фото: twitter.com/carriesheffield

В ВОЗ предупредили о следующих трудных месяцах пандемии

Евгения Звощик

В мире

Ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в том, что касается распространения нового типа коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в пятницу, 23 октября, во время брифинга.

— Мы находимся на критически важном перекрестке относительно пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии, — подчеркнул глава ВОЗ.

Он также отметил, что ряд стран находятся в данный момент «на опасной траектории», передает ТАСС. Глава ВОЗ добавил, что руководство стран должно принять меры для того, чтобы не допустить новой катастрофы.

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