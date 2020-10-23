Власти Латвии обязали жителей носить маски при посещении публичных мест

Фото: flickr.com / Kārlis Dambrāns

Правительство Латвии ввело новые карантинные меры в стране для уменьшенияя распространения нового типа коронавирусной инфекции. В частности, было ограничено количество участников мероприятий.

Согласно решению властей, на частных мероприятиях в помещениях могут собираться не более десяти человек. В свою очередь в мероприятии на открытом воздухе могут участвовать до 100 человек.

Также всех жителей Латвии обязали носить маски в общественных местах. Правило по ношению масок в общественных местах начнет действовать с субботы, 24 октября, передает РИА Новости.

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