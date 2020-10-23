Москвичей предупредили о дожде и порывистом ветре с 21:00 пятницы

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

МЧС России по Москве предупредило жителей столицы о дожде и порывистом ветре в пятницу, 23 октября. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Предупреждение действует с 21:00 до 23:00. Местами ожидаются гроза и дождь. Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

Водителей призвали не парковать автомобили вблизи деревьев. Также жителям столицы посоветовали обходить шаткие конструкции.

Читайте также: Теплая и солнечная погода ждет москвичей в последнюю неделю октября