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В Роспотребнадзоре объяснили, когда COVID перейдет в разряд сезонных заболеваний
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Роспотребнадзоре объяснили, когда COVID перейдет в разряд сезонных заболеваний

Евгения Звощик

Здоровье

Коронавирусная инфекция станет сезонным заболеванием, когда ей переболеет около 60–70 процентов населения страны. Соответствующее заявление сделал заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в пятницу, 23 октября.

По его словам, пандемия будет продолжаться до тех пор, пока не переболеет большая часть населения или пока граждане не будут иметь коллективный иммунитет.

— И лишь только после достижения этого барьера... вирус переходит в сезонный, — передает слова Горелова РИА Новости.

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