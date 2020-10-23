Детский психолог назвала признаки гениального ребенка

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Детский психолог Полина Заргарова перечислила признаки гениального ребенка. Она отметила, что, как правило, одаренные с самого рождения дети рано начинают ходить, говорить, умеют читать с трех лет и хорошо считают.

Специалист добавила, что не каждый гениальный ребенок обладает такими способностями. Гениальность малыша может проявляться в разных сферах. При этом зачастую таких уникальных детей объединяет нечто общее.

— Всех одаренных людей объединяет любознательность. Такие малыши первым делом начнут разбирать новую игрушку. Они переворачивают дома все баночки. Такие дети стремятся познавать мир, и это проявляется во всем, — рассказала психолог.

Также она отметила, что гениальные дети являются очень чувствительными. Одаренному ребенку часто натирает одежда, им неудобно сидеть на твердом стуле или спать на мягкой кровати, и это часто раздражает родителей.

Еще одним признаком гениальных детей является стремление решать задачи, которые встречаются в жизни. Они воспринимают как вызов даже простую задачу достать чашку с высокого стола, передает Пятый канал.

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