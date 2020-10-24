Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
РЖД в осенне-зимний период изменит график поездов
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

РЖД в осенне-зимний период изменит график поездов

Юлия Курганова

Транспорт

АО «Федеральная пассажирская компания» в осенне-зимний период поменяет периодичность курсирования поездов дальнего следования с учетом фактического спроса на нескольких направлениях. Об этом сообщается на сайте РЖД в пятницу, 23 октября.

Так, временно ограничат движение 19 пар поездов дальнего следования и сократят периодичность курсирования 38 пар поездов, спрос на которые стал минимальным.

Отмечается, что изменение графика на направлениях будет осуществляться по отдельным датам и при наличии альтернативных маршрутов, которые обеспечат возможность проезда железнодорожным транспортом.

Пассажирам, уже купившим билеты на данные поезда, предложат совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, или полностью вернуть средства за билеты. Возврат денег будет осуществляться в кассах ФПК в течение шести месяцев после отмены.

Читайте также: В РЖД рассказали об итогах опроса о концепте плацкарта с длинными полками

изменение расписанияОАО «РЖД»железнодорожные поезда
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Дорогая, подай мне устриц и бразильского ореху!

Юлия Зименко
Юлия Зименко

«Тогда успех будет обеспечен»: почему Путин упомянул святого Франциска

Екатерина Головина
Екатерина Головина

От «деревянного» до виртуального: что станет с рублем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Повезло тому, кого полюбили

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

В Белоруссии стало скучно

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Кому легче спастись — мужчине или женщине

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Не виноватая я!» и прочая ефремовщина

Все мнения
О проекте