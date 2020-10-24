РЖД в осенне-зимний период изменит график поездов

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

АО «Федеральная пассажирская компания» в осенне-зимний период поменяет периодичность курсирования поездов дальнего следования с учетом фактического спроса на нескольких направлениях. Об этом сообщается на сайте РЖД в пятницу, 23 октября.

Так, временно ограничат движение 19 пар поездов дальнего следования и сократят периодичность курсирования 38 пар поездов, спрос на которые стал минимальным.

Отмечается, что изменение графика на направлениях будет осуществляться по отдельным датам и при наличии альтернативных маршрутов, которые обеспечат возможность проезда железнодорожным транспортом.

Пассажирам, уже купившим билеты на данные поезда, предложат совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, или полностью вернуть средства за билеты. Возврат денег будет осуществляться в кассах ФПК в течение шести месяцев после отмены.

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