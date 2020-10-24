Эксперт перечислил «вредные» советы по экономии топлива

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Эксперт журнала «За рулем» Иннокентий Кишкур перечислил «вредные» советы по экономии топлива, которые имеют обратный эффект.

По его словам, водителям не стоит покупать аксессуары или присадки, которые якобы снижают расход топлива. В большинстве случаев это обман. Если экономия и будет, то лишь незначительная. Это не окупит саму присадку или аксессуар.

Кишкур отметил, что не следует устанавливать на машину спойлеры и антикрылья, потому что они увеличивают сопротивление воздуху. В результате растет расход топлива. Также не нужно злоупотреблять открытыми окнами и кондиционером.

— Открытые окна добавляют примерно пять процентов к расходу, а открытый люк — около трех. Ну а работа кондиционера расходует часть мощности двигателя, — заявил Кишкур.

Он добавил, что если на крыше автомобиля установлен багажник, то его следует снять, когда в нем нет необходимости. Пустой багажник увеличивает сопротивление воздушному потоку. В результате увеличивается расход топлива.

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