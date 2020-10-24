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Москва поднялась на четвертое место в рейтинге 100 лучших городов мира
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва» 

Москва поднялась на четвертое место в рейтинге 100 лучших городов мира

Кирилл Николаев

Город

Москва поднялась на четвертое место в международном рейтинге 100 лучших городов мира (The World‘s 100 Best Cities). Об этом в субботу, 24 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Рейтинг составлен по таким показателям, как качество жизни, уровень развития городов и их глобальная конкурентоспособность. Специалисты также учитывали отзывы бизнес-сообщества, отраслевых специалистов и туристов. В результате на первой позиции рейтинга находится Лондон. Следом идут Нью-Йорк и Париж. Москва опередила Токио, Мадрид, Рим, Дубай, Сингапур, Барселону и многие другие мегаполисы, поднявшись на четвертое место.

— В Москве сформирована надежная база для развития современных технологий и повышения комфортности городской среды, — заявил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Международные эксперты отметили лидерство столицы в категории «Продукт». Москва снова заняла первое место по таким параметрам, как инфраструктура, культурные площадки и достопримечательности. Кроме того, столица России вошла в первую тройку мегаполисов в категории «Место». В ней оцениваются благоустройство, безопасность и развитие городской среды. В категории «Люди» Москва поднялась со 143-й на 12-ю строчку, выйдя на вторую позицию в мире по количеству жителей с высшим образованием.

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