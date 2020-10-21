Москва вошла в топ-5 самых пешеходных городов мира

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Москва заняла пятое место в рейтинге самых пешеходных городов мира. Об этом в среду, 21 октября, сообщает издание «ЕвроПульс» со ссылкой на исследование американского Института политики в области транспорта и развития.

Первое место занял Лондон. Следом расположились Париж, Богота (Колумбия — прим. «ВМ») и Гонконг. По показателю «Доля горожан, живущих в пределах 100 метров от мест без автомобильного движения» на первом месте оказался Гонконг. В этой категории Москва заняла вторую позицию.

Согласно данным рейтинга, Париж занял первое место в категории «Доля горожан, живущих в пределах одного километра от больниц и школ». За столицей Франции расположились Лима (Перу — прим. «ВМ»), Лондон, Сантьяго (Чили — прим. «ВМ») и Богота.

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