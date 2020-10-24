Президент Польши Анджей Дуда заболел коронавирусом

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Президент Польши Анджей Дуда заболел коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 24 октября, сообщил пресс-секретарь главы государства Блажей Спыхальский в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, результат теста Дуды на коронавирус оказался положительным. Он чувствует себя хорошо.

Szanowni Państwo, zgodnie z zaleceniami wczoraj Prezydent @AndrzejDuda miał wykonany test na obecność koronawirusa. Wynik okazał się pozytywny. Prezydent czuje się dobrze. Jesteśmy w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami medycznymi. — Błażej Spychalski (@spychalski_b) October 24, 2020

Спыхальский добавил, что за президентом Польши постоянно присматривают врачи.

Ранее на карантин ушел премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Кроме того, на карантине находится министр иностранных дел Збигнев Рау.

Известно, что последним зарубежным визитом Дуды стало посещение Украины в середине октября. Там он встречался, в том числе, с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Как и во многих других странах Европы, в Польше зафиксирован резкий рост заболеваемости COVID-19. Также возросло и количество летальных случаев.

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