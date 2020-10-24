Число случаев заражения COVID-19 во Франции превысило миллион
Число случаев заражения коронавирусом во Франции превысило миллион человек. Об этом сообщило санитарное агентство Santé Publique.
По последней информации, за сутки во Франции зафиксировали 42 032 случая инфицирования COVID-19. Таким образом, общее число случаев заражения составило 1 041 075.
За день умерли 184 пациента с коронавирусом. В общей сложности с начала эпидемии зарегистрировано 34 508 летальных исходов.
Французские власти активно борются с распространением вируса. Так, в ночь на субботу, 24 октября, комендантский час начнет действовать еще в 38 департаментах и Французской Полинезии. Сейчас он уже действует в регионе Иль-де-Франс и еще в восьми городах страны, передает Интерфакс.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: ВОЗ зафиксировала новый рекордный прирост случаев коронавируса за сутки