Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Число случаев заражения COVID-19 во Франции превысило миллион
Фото: twitter.com/XHNews

Число случаев заражения COVID-19 во Франции превысило миллион

Юлия Курганова

В мире

Число случаев заражения коронавирусом во Франции превысило миллион человек. Об этом сообщило санитарное агентство Santé Publique.

По последней информации, за сутки во Франции зафиксировали 42 032 случая инфицирования COVID-19. Таким образом, общее число случаев заражения составило 1 041 075.

За день умерли 184 пациента с коронавирусом. В общей сложности с начала эпидемии зарегистрировано 34 508 летальных исходов.

Французские власти активно борются с распространением вируса. Так, в ночь на субботу, 24 октября, комендантский час начнет действовать еще в 38 департаментах и Французской Полинезии. Сейчас он уже действует в регионе Иль-де-Франс и еще в восьми городах страны, передает Интерфакс.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: ВОЗ зафиксировала новый рекордный прирост случаев коронавируса за сутки

Франциякоронавирусчисло зараженных
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Дорогая, подай мне устриц и бразильского ореху!

Юлия Зименко
Юлия Зименко

«Тогда успех будет обеспечен»: почему Путин упомянул святого Франциска

Екатерина Головина
Екатерина Головина

От «деревянного» до виртуального: что станет с рублем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Повезло тому, кого полюбили

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

В Белоруссии стало скучно

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Кому легче спастись — мужчине или женщине

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Не виноватая я!» и прочая ефремовщина

Все мнения
О проекте