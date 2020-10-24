Число случаев заражения COVID-19 во Франции превысило миллион

Фото: twitter.com/XHNews

Число случаев заражения коронавирусом во Франции превысило миллион человек. Об этом сообщило санитарное агентство Santé Publique.

По последней информации, за сутки во Франции зафиксировали 42 032 случая инфицирования COVID-19. Таким образом, общее число случаев заражения составило 1 041 075.

За день умерли 184 пациента с коронавирусом. В общей сложности с начала эпидемии зарегистрировано 34 508 летальных исходов.

Французские власти активно борются с распространением вируса. Так, в ночь на субботу, 24 октября, комендантский час начнет действовать еще в 38 департаментах и Французской Полинезии. Сейчас он уже действует в регионе Иль-де-Франс и еще в восьми городах страны, передает Интерфакс.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: ВОЗ зафиксировала новый рекордный прирост случаев коронавируса за сутки