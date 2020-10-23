ВОЗ зафиксировала новый рекордный прирост случаев коронавируса за сутки

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Число новых заразившихся COVID-19 в мире за 24 часа увеличилось на 423,8 тысячи человек. Такие сведения сообщаются на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Перед этим максимальное число заражений за сутки было зафиксировано 17 октября, когда коронавирус выявили у 412,8 тысячи человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 пришлось на Соединенные Штаты, где за день зарегистрировали более 60 тысяч заражений. Еще свыше 55 тысяч новых случаев выявили в Индии, 26 тысяч — в Великобритании и 25 тысяч — во Франции. В Бразилии суточный прост заражений составил 23 тысячи, в Аргентине — 18 тысяч.

С начала пандемии коронавируса, по данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 41,104 миллиона случаев заражения COVID-19, более 1,128 миллиона человек скончались.

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