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Минпромторг упростил работу системы маркировки лекарств
Фото: twitter.com/DTSZN_Mos / Социальные помощники и волонтеры Москвы

Минпромторг упростил работу системы маркировки лекарств

Кирилл Николаев

Общество

Систему маркировки лекарств в России временно переведут в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском звене. Об этом сообщил глава Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

По его словам, в настоящее время остаются проблемы, которые связаны с недостаточной технической готовностью дистрибуторов и нескольких аптек к работе с маркированными препаратами. Несмотря на это, задержек для граждан при приобретении препаратов не будет.

— Придя в аптеку, они смогут в привычном режиме выбрать лекарство, оплатить его и сразу получить покупку, — цитирует Мантурова РИА Новости.

Ранее глава Минпромторга назвал сроки начала эксперимента по маркировке пива. По его словам, пилотный проект можно начинать весной 2021 года.

Новая система маркировки лекарств стартовала в России с 1 июля. Отмечалось, что в стране должен быть запрещен оборот препаратов без специальных цифровых кодов. При этом продажа немаркированных средств, которые поступили в оборот до 1 июля, будет разрешена до окончания их срока годности.

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аптекиДенис МантуровМинпромторг РФ
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