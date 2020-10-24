Власти Москвы восстановили права почти 2,5 тысячи обманутых дольщиков

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия, Москва, Южный административный округ, район Бирюлёво Восточное, жилой комплекс Царицыно Карта всех событий

С начала 2020 года почти 2,5 тысячи обманутых дольщиков Москвы решили квартирный вопрос. Об этом в субботу, 24 октября, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, удалось восстановить права 2 485 человек. До конца текущего года еще столько же обманутых дольщиков смогут получить жилье.

— На сегодняшний момент один из самых масштабных долгостроев, который получил разрешение на ввод, — ЖК «Царицыно». Обманутые дольщики и пять корпусов первой очереди уже начала получать ключи. Помимо жилья, в квартале возведут за счет столичного бюджета школу, детский сад и поликлинику, — цитирует Бочкарева ТАСС.

Заммэра уточнил, что на второй очереди ЖК «Царицыно» идут строительные работы. Бочкарев напомнил, что правами дольщиков в городе активно начали заниматься в 2011 году. С этого момента жилье смогли получить 18,8 тысячи обманутых людей.

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