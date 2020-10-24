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Эксклюзивную «Тройку» с портретом Райкина выпустили в столичном метро
Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Эксклюзивную «Тройку» с портретом Райкина выпустили в столичном метро

Вероника Кузьминова

Город

Эксклюзивную карту «Тройка», посвященную дню рождения театра «Сатирикон», выпустили в столичном метро. Об этом сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

На лимитированном проездном изображен художественный руководитель театра, народный артист Константин Райкин. В этом году он отпраздновал юбилей — 70 лет. «Тройку» с портретом худрука «Сатирикона» выпустили ограниченным тиражом в 10 тысяч экземпляров.

— Купить их вы можете в кассах и билетных автоматах на станциях метро в пределах Кольцевой линии, а также на станции «Марьина Роща» — именно там находится «Сатирикон», — говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что новые тематические карты «Тройка» и билеты «Единый» появились в продаже в сувенирных магазинах и кассах Московского метрополитена.

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Константин Райкинтеатр «Сатирикон»карта «Тройка»
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