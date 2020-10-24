Мишустин присудил 133 россиянам премии в области науки и техники

Фото: government.ru / Сайт Правительства России

Премию правительство РФ присудили 133 авторам работ в сфере науки и техники. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Среди лауреатов — авторы работ по методике лечения болезней, систем автоматического тушения пожара, а также разработка, защищающая цифровые сети. Премию присудили 13 академикам и двум членам-корреспондентам РАН. Победители получат по два миллиона рублей за каждый представленный проект.

Среди награжденных — представители ОКБМ имени И. И. Африкантова, Челябинского трубопрокатного завода, Энергетического института имени Г. М. Кржижановского.

Отдельно премии присудили 25 молодым ученым. Они получат по одному миллиону рублей, сообщается на сайте правительства страны.

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