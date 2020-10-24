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Родители в Челябинске убили ребенка и выбросили его тело в реку
Фото: depositphotos.com

Родители в Челябинске убили ребенка и выбросили его тело в реку

Виктория Родимкина

Происшествия

В Челябинске арестовали местную жительницу и ее сожителя по подозрению в убийстве семимесячного ребенка, тело которого обнаружили в реке. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Челябинску в воскресенье, 24 октября.

По версии следствия, 29-летний Евгений Гаврилов и его 24-летняя сожительница Татьяна Пупышева до смерти избили своего ребенка, после чего выбросили его тело в реку Миасс. После этого пара сообщила о пропаже малыша в полицию.

Подозреваемым предъявлены обвинения, они заключены под стражу. Расследование дела продолжается, добавили в ведомстве.

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