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Названа опасность теплых подштанников для мужского здоровья
Фото: pexels.com / cottonbro

Названа опасность теплых подштанников для мужского здоровья

Вероника Кузьминова

Здоровье

Слишком теплое нательное белье может сделать мужчину бесплодным. Об этом заявил заведующий кафедрой нормальной физиологии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Умрюхин.

Главную опасность перегретое белье, по его словам, представляет для мальчиков, у которых еще не произошло половое созревание. Нагревание тканей тела может привести к необратимым последствиям.

— Если длительное время ходить в чрезмерно теплых кальсонах, может произойти перегрев мужских половых желез — тестикул. Это способно нарушить процесс сперматогенеза, — цитирует Умрюхина агентство городских новостей «Москва».

По его словам, с нарушением сперматогенеза можно справиться, если это произошло уже в более позднем возрасте, чем в детстве и юности. Тем не менее мужчинам не рекомендуют носить слишком теплое белье. Оно может нарушить подвижность сперматозоидов. Доктор медицинских наук уверен, что нужно найти золотую середину, — не перегревать и не переохлаждать свое тело.

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