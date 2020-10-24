Психолог назвал шесть признаков женской усталости

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Психологическую усталость и выгорание женщины можно определить по шести признакам. Об этом заявила семейный консультант и психолог Екатерина Есичева.

Об усталости просигнализирует плохой сон. Он может быть прерывистым, либо у женщины вовсе прослеживается бессонница. Второй признак — отсутствие радости. День психологически выгоревшей женщины не задается с самого утра.

— Такая женщина ничего не хочет. Если ее спросить: «Что тебя будет радовать?» — она не сможет ответить на этот вопрос, — цитирует Есичеву Пятый канал.

Еще один сигнал — это замкнутость женщины. Проблема может поглотить ее, тогда она на подсознательном уровне решит ограничить свое общение с людьми. Беспричинные слезы также говорят о возможной психологической усталости.

Последний, шестой признак — это проблемы со здоровьем. Стресс, усталость и выгорание могут истощить организм. В такие моменты женщина готова отказаться от еды, у нее кружится голова и появляется тошнота. В такие моменты, по мнению психолога, важно вовремя обратить внимание на состояние своего близкого человека и помочь ему.

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