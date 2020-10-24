Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Психолог назвал шесть признаков женской усталости
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Психолог назвал шесть признаков женской усталости

Вероника Кузьминова

Здоровье

Психологическую усталость и выгорание женщины можно определить по шести признакам. Об этом заявила семейный консультант и психолог Екатерина Есичева.

Об усталости просигнализирует плохой сон. Он может быть прерывистым, либо у женщины вовсе прослеживается бессонница. Второй признак — отсутствие радости. День психологически выгоревшей женщины не задается с самого утра.

— Такая женщина ничего не хочет. Если ее спросить: «Что тебя будет радовать?» — она не сможет ответить на этот вопрос, — цитирует Есичеву Пятый канал.

Еще один сигнал — это замкнутость женщины. Проблема может поглотить ее, тогда она на подсознательном уровне решит ограничить свое общение с людьми. Беспричинные слезы также говорят о возможной психологической усталости.

Последний, шестой признак — это проблемы со здоровьем. Стресс, усталость и выгорание могут истощить организм. В такие моменты женщина готова отказаться от еды, у нее кружится голова и появляется тошнота. В такие моменты, по мнению психолога, важно вовремя обратить внимание на состояние своего близкого человека и помочь ему.

Читайте также: Психолог рассказал, что может заставить россиян носить маски

психологусталостьженщины
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Васильев
Виталий Васильев

Почему Папа Римский вступился за геев

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Дорогая, подай мне устриц и бразильского ореху!

Екатерина Головина
Екатерина Головина

От «деревянного» до виртуального: что станет с рублем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Повезло тому, кого полюбили

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

В Белоруссии стало скучно

Юлия Зименко
Юлия Зименко

«Тогда успех будет обеспечен»: зачем Путин упомянул святого Франциска

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Кому легче спастись — мужчине или женщине

Все мнения
О проекте