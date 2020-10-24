Украинские и британские военные проведут учения в Николаеве

Фото: instagram.com/armed_forces_ua

Военно-морские и воздушные силы Украины вместе с британскими военными проводят учения в Николаеве. Об этом сообщила пресс-службе Министерства обороны Украины в субботу, 24 октября.

Ранее Украина утвердила список учений на территории государства с участием военных из других стран. В частности, планировалось проведение украино-британских учений Warrior Watcher — 2020.

— В Николаеве при участии представителей военно-морских сил, воздушных сил Вооруженных сил Украины и Вооруженных сил Великобритании продолжаются украино-британские учения Warrior Watcher — 2020, — уточнили в сообщении.

Ведомство сообщило, что эти учения стали вторыми маневрами на базе 198-го учебного центра ВМС Украины. В рамках мероприятия планируется отработать теоретические основы планирования и оценить риски защиты аэродромов и критических объектов инфраструктуры. Кроме того, учения призваны повысить уровень совместимости армий двух стран, передает РИА Новости.

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