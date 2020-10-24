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Владельцы iPhone 12 рассказали о проблемах с зарядкой смартфона
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Владельцы iPhone 12 рассказали о проблемах с зарядкой смартфона

Вероника Кузьминова

Технологии

Первые пользователи iPhone 12 нашли несколько недостатков смартфона. Один из самых существенных — зарядка.

Как сообщает Verge, новый iPhone в линейке 12 Pro быстро разряжается. Это заметно, если подключить устройство к сети 5G. За два с половиной часа «яблоко» может разрядиться до 18 процентов.

Пользователи новых гаджетов уверены, что он будет медленнее заряжаться, если использовать зарядку MagSafe, выпущенную Apple. Также к тыльной стороне телефона трудно прикрепить зарядное устройство. Обладатели смартфонов уверены, на презентации новинки этот процесс выглядел гораздо легче.

Первые пользователи нового «яблока» заявили, что не видят разницы между качеством камеры в iPhone от 2020 и 2019 года. Это касается и Face ID — он не стал работать быстрее, говорится на сайте MacRumors.

Читайте также: У нового iPhone нашли важный недостаток

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