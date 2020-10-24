Рогозин уволил чиновника космодрома Восточный после ареста Бобкова

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уволил с поста генерального директора ФКУ «Дирекция космодрома Восточный» Евгения Рогозу. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса в Twitter-аккаунте в субботу, 24 октября.

Ранее стало известно, что главу космодрома Восточный Романа Бобкова арестовали на два месяца. Его подозревают в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями.

— Решением Дмитрия Рогозина был уволен генеральный директор ФКУ «Дирекция космодрома Восточный» Евгений Рогоза, — уточняется в сообщении.

Помимо этого, отмечается, что Рогозин также сделал выговор генеральному директору и главному инженеру ЦЭНКИ.

По итогам заслушивания докладов на производственном совещании на космодроме Восточный генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин объявил выговоры генеральному директору ЦЭНКИ Андрею Охлопкову и главному инженеру ЦЭНКИ Владимиру Жуку. — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 24, 2020

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