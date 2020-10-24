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Взрыв произошел на российском танкере в Азовском море
Фото: pixabay.com

Взрыв произошел на российском танкере в Азовском море

Виктория Родимкина

Происшествия

В акватории Азовского моря на российском танкере произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота в субботу, 24 октября.

По данным пресс-службы, танкер был пустым, а взрыв произошел предположительно из-за остаточных паров топлива. Уточняется, что десять человек спасены, еще троих ищут, их судьба пока неизвестна.

Источник в экстренных службах сообщил агентству, что бедствие терпит танкер «Генерал Ази Асланов».

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