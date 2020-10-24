Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Ребенок погиб при катании на квадроцикле в Подмосковье
Фото: mos.ru/Максим Денисов

Ребенок погиб при катании на квадроцикле в Подмосковье

Виктория Родимкина

Происшествия

Следователи проведут проверку после обнаружения тела ребенка и перевернутого квадроцикла в поле в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области в субботу, 24 октября.

По данным ведомства, 24 октября около города Бронницы местный житель нашел в поле перевернутый детский квадроцикл, а рядом тело ребенка. По предварительной версии, 10-летний мальчик один катался в поле. Он не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось. От травм ребенок скончался.

Следователи проведут проверку и установят причины смерти мальчика.

Читайте также: Родители в Челябинске убили ребенка и выбросили его тело в реку

Подмосковьесмертьпогиб ребенок
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Васильев
Виталий Васильев

Почему Папа Римский вступился за геев

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Дорогая, подай мне устриц и бразильского ореху!

Екатерина Головина
Екатерина Головина

От «деревянного» до виртуального: что станет с рублем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Повезло тому, кого полюбили

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

В Белоруссии стало скучно

Юлия Зименко
Юлия Зименко

«Тогда успех будет обеспечен»: зачем Путин упомянул святого Франциска

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Кому легче спастись — мужчине или женщине

Все мнения
О проекте