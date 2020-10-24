Ребенок погиб при катании на квадроцикле в Подмосковье

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Следователи проведут проверку после обнаружения тела ребенка и перевернутого квадроцикла в поле в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области в субботу, 24 октября.

По данным ведомства, 24 октября около города Бронницы местный житель нашел в поле перевернутый детский квадроцикл, а рядом тело ребенка. По предварительной версии, 10-летний мальчик один катался в поле. Он не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось. От травм ребенок скончался.

Следователи проведут проверку и установят причины смерти мальчика.

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