Шестерых человек спасли от пожара в жилом доме в центре Москвы
Шестерых человек спасли от пожара, который произошел на третьем этаже жилого дома в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС в субботу, 24 октября.
Уточняется, что пожар произошел в шестиэтажном доме по адресу Большой Спасоглинищевский переулок, дом № 6/1.
— Благодаря слаженным действиям пожарных с вышележащих этажей было спасено шесть человек, из них два ребенка, — уточнили в сообщении.
В ведомстве добавили, что людей эвакуировали с помощью подъемных механизмов. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров. В 21:12 пожар был потушен, уточнили в пресс-службе.
October 24, 2020
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