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Шестерых человек спасли от пожара в жилом доме в центре Москвы
Фото: twitter.com/emercom_press

Шестерых человек спасли от пожара в жилом доме в центре Москвы

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Большой Спасоглинищевский переулок, 8Карта всех событий

Шестерых человек спасли от пожара, который произошел на третьем этаже жилого дома в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС в субботу, 24 октября.

Уточняется, что пожар произошел в шестиэтажном доме по адресу Большой Спасоглинищевский переулок, дом № 6/1.

— Благодаря слаженным действиям пожарных с вышележащих этажей было спасено шесть человек, из них два ребенка, — уточнили в сообщении.

В ведомстве добавили, что людей эвакуировали с помощью подъемных механизмов. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров. В 21:12 пожар был потушен, уточнили в пресс-службе.

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