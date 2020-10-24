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Сотрудники МЧС спасли котенка из пожара на АЗС в чеченском городе Аргун
Фото: twitter.com/emercom_press

Сотрудники МЧС спасли котенка из пожара на АЗС в чеченском городе Аргун

Виктория Родимкина

Происшествия

В чеченском городе Аргуне на автомобильно-заправочной станции (АЗС) загорелась цистерна. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС в субботу, 24 октября.

Уточняется, что в результате пожара никто не пострадал, из огня сотрудники МЧС вытащили котенка — его передали бригаде скорой помощи, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что тушение огня на АЗС продолжается. На месте работают 75 человек и 20 единиц техники. Жилых помещений около заправки нет, поэтому эвакуация людей не потребовалась.

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