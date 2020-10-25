Эксперт объяснил, как отличить телефонного мошенника от сотрудника банка

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Появление новых схем мошенничества затрудняет идентификацию злоумышленников, и гражданам нелегко отличить их, например, от сотрудников банков. О том, как можно понять, что позвонил мошенник, рассказал глава отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

Он пояснил, что преступникам известны алгоритмы разговоров с клиентами, которые ведутся в банках. Зачастую целью их звонков является получение информации о наличии банковских карточек у потребителя. Однако для собственных схем им необходима дополнительная конкретная информация.

Сизов подчеркнул, что сотрудникам банков не требуются данные о картах граждан — все сведения есть в базах.

— Возьмем классический случай, когда мошенник звонит под видом сотрудника банка и просит продиктовать те или иные коды для блокировки карты. Банк имеет право совершать действия по блокировке карты, счета, приостановке операции, более того, в случае необходимости обязан сделать это в рамках российского законодательства. Поэтому банк сначала блокирует карточку, а потом связывается с клиентом и задает вопросы, — отметил эксперт.

По его словам, в подавляющем большинстве случаев клиентов не просят сообщить какую-либо информацию для приостановки действий. Мошенники же поступают наоборот, сначала предлагая продиктовать им коды или фамилии, затем заверяют, что приостановят ошибочную операцию.

Сизов добавил, что нельзя называть по телефону кодовые слова, одноразовые пароли или код CVV, сообщает радио Sputnik.

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