Синоптик спрогнозировал аномально теплый конец октября в России

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Октябрь в России завершится аномально теплой погодой. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он уточнил, что на азиатской части страны температура будет на 10-15 градусов выше нормы, а на европейской части — на четыре градуса выше.

— Практически вся территория России будет с положительными аномалиями на следующей неделе. Теплые воздушные массы с юга будут на европейской территории, на азиатской территории — очень теплые массы с Тихого океана, — отметил Вильфанд.

По словам синоптика, аномалии будут регистрировать, в частности, на территории Чукотки и Якутии. Там столбики термометров зафиксируются на отметке около нуля градусов днем и около минус 10 — минус 15 ночью.

Жителей европейской части России ждет комфортная погода с нехарактерной для конца октября температурой, передает ТАСС.

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