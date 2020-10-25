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Диетолог перечислила самые вредные блюда, которые россияне заказывают на дом
Фото: pexels.com / ready made

Диетолог перечислила самые вредные блюда, которые россияне заказывают на дом

Юлия Захарова

Здоровье

Частый заказ готовой еды на удаленке может спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

Она пояснила, что люди не могут отвечать за выбор ингредиентов и процесс приготовления еды. Также такая пища зачастую содержит слишком много калорий.

— Фастфуд должен быть раз в году. Конечно, я утрирую, но все же. Если люди постоянно сидят дома и его потребляют, то потом они познакомятся со мной, с другими диетологами и с хирургами, — отметила специалист.

Как добавила диетолог, при желании заказать еду домой лучше выбрать средиземноморскую кухню, в которой преобладают овощи и морепродукты. От пиццы, выпечки и фастфуда следует отказаться, также гастроэнтеролог напомнила о последствиях сочетания жирной еды и алкоголя.

— Из-за фастфуда с алкоголем у меня масса пациентов с серьезными случаями панкреатита, — подчеркнула Дианова.

Также на фоне подобного питания обостряются проблемы с поджелудочной железой, сообщает радио Sputnik.

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