Невролог рассказал, какие продукты могут вызвать мигрень

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Красное вино, пиво, шоколад и сыры, копчености и ряд других продуктов, в которых содержатся вещества-предшественники гормона радости серотонина, могут стать причиной мигрени. Об этом в четверг, 22 октября, сообщил главный внештатный невролог Минздрава Подмосковья Ринат Богданов.

Он отметил, что люди, которые страдают мигренью, обычно знают, какие продукты могут ее спровоцировать. В их число также входят пищевые добавки — нитриты, нитраты, глутамат натрия.

Специалист напомнил, что питание должно быть дробным. По его словам, необходимо принимать пищу 5-6 раз в день.

— Голод тоже может спровоцировать мигрень, — цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее врач объяснил, чем опасны приступы мигрени. Во многих случаях приступ резкой головной боли сопровождается свето- и звукобоязнью, нередко — тошнотой и рвотой.

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