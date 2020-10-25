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Астрологи дали прогноз знакам зодиака на 25 октября
Фото: pixabay.com/Asklepios Wien

Астрологи дали прогноз знакам зодиака на 25 октября

Юлия Захарова

Общество

25 октября Луна продолжает находиться в знаке Водолея. Знаков зодиака ожидают проверки на противостояние страхам, обманам и соблазнам. О том, что ждет представителей каждого знака, рассказали астрологи.

Овнов эксперты призывают прислушаться к «шестому чувству» и действовать по велению сердца. Это позволит, например, наладить отношения или исправить совершенные ошибки.

Сделать паузу астрологи рекомендуют Тельцам. Им не стоит надрываться и жертвовать здоровьем из-за постоянного беспокойства. Несколько часов, проведенных наедине с собой, исправят ситуацию.

Насладиться моментом следует Близнецам. Рожденным под этим созвездием необходимо не форсировать события, а научиться ощущать счастье здесь и сейчас.

Ракам полезно будет избавиться от страха и проявить мужество. Им предстоит сыграть роль лидера в новом этапе жизни, в этом помогут самообладание и вера в свои силы.

Львы наконец смогут избавиться от накопленного негатива. Это позволит им обрести то, чего они давно ждут и действительно заслуживают.

На помощь Девам в непростых ситуациях готовы прийти верные союзники. Представителям этого знака стоит помнить, что они не одиноки в своей борьбе. Астрологи посоветовали им довериться тем, кто рядом.

Весам важно пересмотреть свои убеждения и избавиться от стереотипов. Как только они это сделают, им удастся реализовать самые смелые амбиции.

Скорпионы стремятся выстроить вокруг себя безопасный мир с проверенными людьми, и у них это прекрасно получается. И в числе тех, кого они давно знают, может оказаться очень важный человек, который укажет путь к новым возможностям.

Не зацикливаться на проблемах астрологи рекомендуют Стрельцам. Любые трудности приносят опыт, но представителям этого знака под силу с ними справиться и изменить жизнь.

Сменить род деятельности будет полезно Козерогам. Это позволит зарядиться вдохновением и начать воплощать в жизнь новые идеи.

Водолеям стоит перестать уступать каждому и вспомнить о собственных желаниях. А чтобы их услышали окружающие, важно быть смелее и настойчивее.

Рыбы должны перестать слушать мнение посторонних людей, которое будет только отвлекать от цели. Астрологи призывают рожденных под этим созвездием людей расслабиться и забыть о том, что кто-то оценивает их, сообщает Пятый канал.

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