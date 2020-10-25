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Поврежденный взрывом в Азовском море танкер отбуксировали на стоянку
Фото: pixabay.com

Поврежденный взрывом в Азовском море танкер отбуксировали на стоянку

Юлия Ямпольская

Происшествия

Танкер «Генерал Ази Асланов», который был поврежден при взрыве в Азовском море, отбуксировали на якорную стоянку в район порта «Кавказ». Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Отмечается, что там его осмотрят эксперты. Буксировка прошла без происшествий, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на танкере «Генерал Ази Асланов» произошел взрыв. На борту находился экипаж из 13 человек. По данным Росморречфлота, десять человек были спасены проходящим мимо судном, еще трое упали за борт, в настоящее время их ищут.

Читайте также: Названы возможные причины взрыва на российском танкере в Азовском море

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