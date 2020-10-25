Еще 2614 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

За последние сутки столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 2614 пациентов. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что число людей, которые вылечились от COVID-19, превысило 290 тысяч.

— Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 290 524 человек, — сообщила Анастасия Ракова.

Выздоровевшие пациенты могут стать донорами плазмы для людей с коронавирусом, напомнили в столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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