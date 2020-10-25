Свыше 57 миллионов тестов на коронавирус провели в РФ с начала пандемии

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Около 57,3 миллиона тестов на коронавирус провели в России с начала пандемии. Об этом сообщает Роспотребнадзор в воскресенье, 25 октября.

За последние сутки медики выполнили 550 тысяч исследований. Под наблюдением врачей находятся 348 791 человек, говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в стране выявили рекордное количество случаев COVID-19 за сутки. На планете зафиксировали 465 тысяч новых зараженных. По мнению бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, коронавирус в стране удастся победить к январю 2021 года.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Врач рассказал об опасных последствиях самолечения COVID-19