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Свыше 57 миллионов тестов на коронавирус провели в РФ с начала пандемии
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Свыше 57 миллионов тестов на коронавирус провели в РФ с начала пандемии

Вероника Кузьминова

Здоровье

Около 57,3 миллиона тестов на коронавирус провели в России с начала пандемии. Об этом сообщает Роспотребнадзор в воскресенье, 25 октября.

За последние сутки медики выполнили 550 тысяч исследований. Под наблюдением врачей находятся 348 791 человек, говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в стране выявили рекордное количество случаев COVID-19 за сутки. На планете зафиксировали 465 тысяч новых зараженных. По мнению бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, коронавирус в стране удастся победить к январю 2021 года.

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