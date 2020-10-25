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Врач рассказал об опасных последствиях самолечения COVID-19
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин  

Врач рассказал об опасных последствиях самолечения COVID-19

Юлия Ямпольская

Здоровье

Бесконтрольный прием препаратов против вируса может иметь негативные последствия. Об этом сообщил онкоиммунолог Даниил Щепеляев.

Он отметил, что самолечение способно привести к «разактивации иммунитета» человека.

— Всегда опасность есть. Эти препараты практически все влияют на иммунную систему. Кто может сказать, как у вас работает иммунная система? — цитирует специалиста Ura.ru.

Эксперт посоветовал не выписывать самому себе антибиотик азитромицин. Лекарство назначают при коронавирусе, чтобы предотвратить бактериальную пневмонию. Однако у здоровых людей, которые не страдают хроническими заболеваниями, препарат может вызывать аллергическую реакцию.

Ранее врач рассказал, почему у переболевших COVID-19 выпадают волосы и как с этим бороться.

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