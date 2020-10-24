Врач рассказал, почему у переболевших COVID-19 выпадают волосы и как с этим бороться

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Заявление японских ученых о выпадении волос у некоторых переболевших COVID-19 людей совпадает с наблюдениями российских специалистов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-вирусолог, кандидат биологических наук Николай Контаров.

— После любой вирусной инфекции последствия могут быть самые разные, ведь организм пережил удар. Тем более если человек переболел коронавирусом. Волосы начинают выпадать у тех, для кого существовали проблемы с волосами и до инфицирования. Где тонко — там и рвется. В результате ослабления организма обостряются хронические заболевания, — пояснил доктор.

Контаров посоветовал всем переболевшим коронавирусом пропить витамины С, Д и В12. Тем, кто заметил проблему с волосами, по словам врача, следует обратиться к трихологу, пройти комплексное обследование — возможны проблемы с иммунной системой и обменом веществ.

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