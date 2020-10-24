Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Врач рассказал, почему у переболевших COVID-19 выпадают волосы и как с этим бороться
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Врач рассказал, почему у переболевших COVID-19 выпадают волосы и как с этим бороться

Олег Сыров

Здоровье

Заявление японских ученых о выпадении волос у некоторых переболевших COVID-19 людей совпадает с наблюдениями российских специалистов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-вирусолог, кандидат биологических наук Николай Контаров.

— После любой вирусной инфекции последствия могут быть самые разные, ведь организм пережил удар. Тем более если человек переболел коронавирусом. Волосы начинают выпадать у тех, для кого существовали проблемы с волосами и до инфицирования. Где тонко — там и рвется. В результате ослабления организма обостряются хронические заболевания, — пояснил доктор.

Контаров посоветовал всем переболевшим коронавирусом пропить витамины С, Д и В12. Тем, кто заметил проблему с волосами, по словам врача, следует обратиться к трихологу, пройти комплексное обследование — возможны проблемы с иммунной системой и обменом веществ.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Когда перчатки становятся опасными: в элементе защиты нашли серьезный изъян

выпадение волоскоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Васильев
Виталий Васильев

Почему Папа Римский вступился за геев

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Дорогая, подай мне устриц и бразильского ореху!

Екатерина Головина
Екатерина Головина

От «деревянного» до виртуального: что станет с рублем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Повезло тому, кого полюбили

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

В Белоруссии стало скучно

Юлия Зименко
Юлия Зименко

«Тогда успех будет обеспечен»: зачем Путин упомянул святого Франциска

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Кому легче спастись — мужчине или женщине

Все мнения
О проекте