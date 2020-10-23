Когда перчатки становятся опасными: в элементе защиты нашли серьезный изъян

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В каком случае перчатки действительно защищают от коронавируса, «Вечерней Москве» рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев.

— В рекомендации по предотвращению инфицирования коронавирусной инфекцией включен пункт о ношении перчаток. Надо учесть, что кожа — защитный барьер, и вирус через кожу проникнуть не может. Но человек может коснуться инфицированной поверхности рукой и перенести вирус на слизистую своих губ или глаз, — объяснил вирусолог.

Акинфиев уточнил, что перчатки должны играть роль предохранителя: после посещения магазина или поездки в общественном транспорте руки у человека, правильно снявшего перчатки, остаются чистыми.

Врач предупредил, что при неправильном обращении с перчатками они могут, наоборот, повысить вероятность заражения.

— Использовать перчатки необходимо исключительно как одноразовые. Если их носить, снимать, класть в карман или сумку, надевать снова, риски заразиться возрастают, ведь предмет аккумулирует на себе грязь, которая, возможно, содержит и вирус, — сказал эксперт.

Акинфиев подчеркнул, что на поверхности предметов вирус может жить от 12 часов до семи суток. Он добавил, что вирус погибает при ультрафиолетовом облучении, и, если есть возможность обрабатывать, соблюдая меры предосторожности, помещение и одежду, включая перчатки, степень защищенности возрастает.

Доктор сказал, что рациональнее пользоваться одноразовыми целлофановыми перчатками, которые бесплатно выдаются в поликлиниках и магазинах. Использование латексных перчаток на протяжении нескольких дней ведет к опасности заражения и, наоборот, представляет, скорее, угрозу для здоровья.

Хлопчатобумажные перчатки, предназначенные для ремонтных работ, по мнению Акинфиева, способны «защитить только от штрафа». Но они способны также защитить здоровье, если каждый раз, вернувшись домой с улицы, владелец будет их стирать. Это же касается, по словам инфекциониста, и рукавичек.

Особое внимание врач уделил санитайзерам:

— В Московском метрополитене большие молодцы! Они сразу же поставили санитайзеры на выходах и входах станций метро. Такая мера действительно увеличивает безопасность. Антисептик обеззараживает руки быстро и эффективно, — подчеркнул медик.

Илья Акинфиев обратил внимание, что эластичные перчатки на руках можно обрабатывать антисептиком. Это очистит их полностью, но в этом случае важно не перепутать дома внутреннюю и наружные стороны. Кожаные перчатки, по его мнению, также могут быть обеззаражены антисептиком, но они могут быстро прийти в негодность из-за агрессивной жидкости.

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