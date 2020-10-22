Как проводят дезинфекцию поездов в московском метро

Сотрудник Московского метрополитена Мария Анфимова проводит уборку и дезинфекцию подвижного состава в электродепо «Свиблово». Особое внимание уделяется пассажирской зоне / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Дезинфекцию и уборку подвижных составов в московском метро проводят ежедневно. В четверг, 22 октября, «Вечерней Москве» удалось понаблюдать за этими процессами в электродепо «Свиблово» Калужско-Рижской линии.

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией по-прежнему требует соблюдения особых мер в столичном транспорте. Поэтому ежедневно, по специальному графику, каждый поезд проходит полную санитарную уборку и дезинфекцию.

Работа у сотрудников метрополитена уже доведена до автоматизма — настолько часто им приходится заниматься дезинфекцией составов. Они надевают респираторы, рабочую форму и с опрыскивателями идут через весь поезд, обрабатывая обеззараживающей жидкостью поручни, сиденья и другие поверхности. Затем тщательно промывают пол и окна — с помощью чистящего средства.

— Московский метрополитен постоянно повышает уровень перевозок и безопасность подвижного состава. С весны этого года уборку и дезинфекцию мы делаем в два раза чаще. Такой режим сохранен до сегодняшнего дня. То же самое касается и инфраструктуры, — рассказывает первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов. — Особое внимание уделяем пассажирской зоне. Обрабатываем входные двери, их ручки, кассовые блоки, автоматы по продаже билетов, поручни эскалаторов.

Периодичность процесса дезинфекции составов и инфраструктуры — раз в два часа. Более расширенная уборка проводится ночью, с часу до пяти утра, когда метрополитен закрыт на технологический перерыв. С определенной периодичностью в вагонах также меняются воздухоочистительные фильтры — это тоже часть обязательных профилактических мероприятий.

— Также в электродепо мы проводим кварцевание. Это метод обеззараживания с помощью ультрафиолетовых ламп. Такой способ мы практикуем уже несколько лет, и он давно показал свою эффективность, — рассказывает Дмитрий Дощатов.

Во время уборки одного из составов со стороны можно было наблюдать, как в вагонах зажглись яркие сине-белые лампы — началось кварцевание. Эту процедуру проводят только поле окончательной уборки состава. Кварцевые лампы развешиваются в шахматном порядке, что позволяет увеличить площадь излучения. Процедура длится около 20–25 минут, и заходить в вагоны в то время, когда там горят лампы, строго запрещено.

— В последние годы Московский метрополитен получил большое количество нового подвижного состава. И одна из позиций, которую мы включили в техническое задание для техники, — это встроенный в климатическую систему механизм обеззараживания. По этому принципу сделаны вагоны «Ока», «Москва», в том числе и недавно появившийся новый комфортабельный состав «Москва-2020», — сказал заместитель начальника Московского метрополитена.

Кстати, поезд нового поколения создали российские машиностроители, давние партнеры Москвы — «Трансмашхолдинг». И в этой работе принимали участие жители столицы, которые высказывали свои предложения.

Ко всему этому надо добавить, что сейчас почти полторы тысячи человек — инспекторов службы безопасности метрополитена — ежедневно напоминают москвичам, которые входят на станцию метро, о необходимости ношения масок и перчаток.

СПРАВКА

Количество людей в масках в городском транспорте Москвы выросло до 96 процентов, а на некоторых станциях метро — до 99 процентов. При этом, по информации Департамента транспорта, контроль за масочно-перчаточным режимом будет усиливаться, в проверках будут участвовать правоохранительные органы. На всех станциях метро и МЦК появилось больше 400 тепловизоров. Они абсолютно безвредны и смогут мгновенно распознать человека с повышенной температурой.

Читайте также: Как дезинфицируют скоростные поезда в Москве