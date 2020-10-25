Москвичам рассказали о самых популярных онлайн-услугах для автомобилистов

/ Фото: Василя Махиянова, «Вечерняя Москва»

В столице для автовладельцев созданы электронные сервисы, упрощающие получение необходимой информации или городских услуг. Они доступны для горожан на портале mos.ru, а также в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва». Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий столицы.

С начала 2020 года столичные автомобилисты более 15 миллионов раз воспользовались услугами и сервисами портала. Чаще всего жители в дистанционном режиме оформляли или продлевали парковочные разрешения, проверяли штрафы и историю автомобилей, а также получали информацию об эвакуации машин.

В ведомстве отметили, что с помощью портала mos.ru можно получить нужную информацию в любое время из любого места.

— Для тех, кому удобнее получать услуги со смартфона, разработаны мобильные приложения. Например, в приложении «Госуслуги Москвы» можно проверить и оплатить выставленные штрафы и получить информацию об эвакуации. А в приложении «Моя Москва» в дополнение к остальным услугам можно проверить историю машины и оплатить круглосуточное резидентное парковочное разрешение, — уточнили в пресс-службе.

В 2020 году жители столицы чаще всего запрашивают информацию об эвакуации транспорта. С помощью сервиса можно не только узнать адрес стоянки, куда переместили автомобиль, но и оплатить его хранение. Также популярностью пользуется оформление или продление резидентных парковочных разрешений и записи в ГИБДД, передает официальный сайт мэра Москвы.

Всего на портале горожанам доступно более 370 электронных услуг и сервисов. Также там можно оплатить все городские и коммерческие услуги, включая коммунальные счета, кроме того можно передать показания счетчиков.

Читайте также: Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов транспортной сферы с праздником